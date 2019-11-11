بري يؤجل جلسة برلمانية مثيرة للجدل لـ دواع امنية

أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية، فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية منذ منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية.

واشار بري وهو احد المتهمين بالفساد وتسهيل الصفقات المشبوهة لزوجته انه وبعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير "الحملة التي قامت تهدف الى ابقاء الفراغ السياسي القائم حاليا وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ، وهنا اسال اذا اقر قانون ضد الفساد وغيرها من القوانين المهمة ما معنى رفض اغلب جدول اعمال الجلسة؟

وقال "ان الكتلة قررت الطلب من جميع اعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم، الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك".

ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غدا. وتتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في لبنان، الذي يشهد حراكاً شعبياً غير مسبوق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.