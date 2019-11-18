بري يحذر من "غرق لبنان" ويراهن على الحريري رئيسا للحكومة

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يراهن على عودة سعد الدين الحريري إلى رئاسة الحكومة وتشكيل حكومة جدية تواكب الوضع الخطير الذي تمر به البلاد.

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن بري قوله، الأحد، أمام بعض زواره :"الوضع الحالي على المسار الحكومي هو جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة، لكن حتى الآن الأمور ما زالت تراوح مكانها".

وأكد بري موقفه وأنه ما زال يراهن على "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تواكب الوضع الراهن الذي بلغ حدا خطيرا جدا يجب تداركه في أسرع وقت".

وشبه بري لبنان بـ"سفينة تغرق شيئا فشيئا"، مضيفا أنه "إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".