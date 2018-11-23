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بسبب الأحوال الجوية.. توقف حركة الطيران وإغلاق موانئ في السعودية ومصر

بسبب الأحوال الجوية.. توقف حركة الطيران وإغلاق موانئ في السعودية ومصر
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