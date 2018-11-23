بسبب الأحوال الجوية.. توقف حركة الطيران وإغلاق موانئ في السعودية ومصر

توقف حركة الطيران وإغلاق موانئ في السعودية ومصر

تشهد عدد من الدول العربية موجة من الأحوال الجوية غير المستقرة، أدت إلى توقف مؤقت لحركة الطيران وإغلاق موانئ وطرق رئيسية.

مصر، شهدت، الجمعة، هطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة (غرب العاصمة) زادت كثافتها على المحافظات الساحلية.

وأدى تردي الأحوال الجوية إلى إغلاق ميناء رشيد (شمال) أمام حركة الصيد وكذلك ميناء “المعدية” بمدينة إدكو (شمال) وميناء عزبة البرج بدمياط (شمال) بسبب ارتفاع حركة الأمواج عن معدلاتها.

والخميس، حذرت هيئة الأرصاد المصرية من موجة طقس غير مستقرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة تصل حد السيول في سيناء (شمال شرق) واضطراب بحركة الملاحة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وفي السعودية، أعلن مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية جراء عاصفة رعدية تزامنت مع هطول الأمطار في مناطق متفرقة منها.

وقالت إدارة المطار، في تغريدة على تويتر: “حرصا على سلامة المسافرين، تم تعليق اقلاع الطائرات مؤقتاً حتى مرور العاصفة الرعدية”.

وفي الكويت، حذرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على بعض المناطق خلال الساعات القادمة، قد تؤدي يومي السبت والأحد المقبل إلى تشكل السيول في بعض المناطق مع انحسار المنخفض اعتبارًا من فجر الإثنين.

وشهدت بعض بلدان المنطقة العربية خاصةً الكويت والسعودية والأردن سيولًا جارفة على مدار الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. (الأناضول)