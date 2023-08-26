بسبب الحرائق.. إجلاء سكان مدينة شمال كندا

بسبب اندلاع حرائق الغابات في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا، اضطرت السلطات أمس الجمعة لإجلاء سكان مدينة هاي ريفر بالكامل.

وتقع المدينة على ضفاف بحيرة جريت سليف، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 4 آلاف شخص.

وصدرت تعليمات من حكومة الأقاليم الشمالية الغربية لجميع سكان المدينة، بما في ذلك العاملين الأساسيين، بالتوجه إلى مطار المدينة والبقاء هناك في انتظار تعليمات إضافية.

وجاء في إشعار نُشِرَ من قِبَل حكومة الأقاليم الشمالية الغربية في تمام الساعة 3:23 مساءً بالتوقيت المحلي: "أي شخص يُصِرُّ على البقاء في هاي ريفر يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، حيث تتصاعد مخاطر الحرائق بشكل خطير".

وتواجه كندا حاليًا أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق، وفي الأيام القليلة الماضية، اضطر أكثر من 50 ألف شخص، بما في ذلك جميع سكان العاصمة يلونايف في الأقاليم الشمالية الغربية، لمغادرة منازلهم نتيجة لتصاعد الحرائق وتهديداتها لسلامتهم.

وأشارت الحكومة إلى أن خدمة البريد في العديد من المناطق بالأقاليم الشمالية الغربية تأثرت أيضًا بسبب الحرائق، وهذا يعني أن الحرائق ليست فقط تهديدًا للمعيشة والممتلكات، ولكنها أثرت أيضًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل البريد.

