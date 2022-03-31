بسبب تمويل الحوثي.. السعودية تدرج 25 شخصا وكيانا في قائمة الارهاب

اعلنت السلطات السعودية الخميس، ادراج 25 شخصا وكيانا في قائمتها للإرهاب بتهمة "التورط" في تمويل جماعة الحوثي اليمنية.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر إن المشمولين بالتصنيف "يعملون كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن"، مضيفة أنهم يعملون "بدعم من الحرس الثوري الإيراني".

وبينت أن التصنيف يأتي بشكل منفرد، لكن جرى بالتنسيق مع الولايات المتحدة ممثلة بوزارة الخزانة الأميركية-مكتب مراقبة الاصول الأجنبية.

وتشمل الكيانات المحددة شركة "فاني" لتجارة النفط ومقرها الإمارات، بالإضافة لسفينتين، وأشخاص يحملون جنسيات مختلفة كاليمنية والهندية واللبنانية والبريطانية واليونانية والصومالية.

وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أدرجت "أمن الدولة" 10 أشخاص بينهم سوريان، وثلاثة يمنيين، وهنديان ويوناني وصومالي وبريطاني، إضافة إلى 15 كيانا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأربعاء، عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية.

السعودية… تُصنف (٢٥) اسمًا و كيانًا؛ متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل ميليشيا "الحوثي" الإرهابية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. pic.twitter.com/1fBDbRWIPV — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) March 31, 2022

واستهدف العقوبات الإيراني محمد علي حسيني و"شبكة شركاته" كمزودين لبرنامج إيران المثير للجدل. وسيتم تجميد أصولهم المحتملة في الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وفق ما جاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخزانة الاميركي براين نيلسون.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه التدابير "تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على مدينة أربيل العراقية في 13 مارس" و"الهجمات الصاروخية الأخرى التي نفذها حلفاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة" منها الهجوم الذي شنه المتمردون اليمنيون الحوثيون في 25 مارس على منشأة تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.