بسبب مرض نتنياهو.. الحكومة الإسرائيلية تلغي اجتماعها الاسبوعي

يعاني نتنياهو من التهاب في الحلق واحتقان شديد، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة

ألغت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعها الأسبوعي، الذي كان مقررا عقده الأحد، بسبب مرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة (غير حكومية)، فإن نتنياهو يعاني من التهاب في الحلق واحتقان شديد، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل اجتماعات، منها للحكومة والكابنيت (المجلس الوزاري المصغر) ولحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب إلغاء مشاركة الأخير في احتفالات ومهرجانات ستقام الأحد والاثنين.