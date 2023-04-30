بسبب مزحة.. رجل غاضب يقتل 3 أطفال دهسا بسيارته

البوابة - تسبب مزاح أطفال مع أحد الأشخاص في ولاية كاليفورنيا، بمجرزة مروعة ذهب ضحيتها 3 أطفال دهسا، فيما نجا 3 آخرين.

وأدانت محكمة أمريكية، الرجل الذي دهس الأطفال، بعد مطاردتهم بسيارته، بتهمة القتل من الدرجة الأولى.

وفي التفاصيل، لم يتحمل المتهم بجريمة القتل المروعة، الإزعاج الذي تسبب به الأطفال له، عندما قرعوا جرس منزله على سبيل المزاح، قبل أن يلوذوا بالفرار من المكان.

واستشاط المتهم، الذي يدعى أنوراج شاندرا، غضبا من تصرفات الأطفال، ليستقل سيارته ويطاردهم، حتى يصطدم بالسيارة التي كانوا يتواجدون بداخلها.

وبينت التحقيقات، أن ثلاثة من الأطفال لقيوا مصرعهم، بينما تمكن 3 آخرين من النجاة، بعد أن صدم "شاندرا" سيارة الأطفال بسيارته بشكل متعمد، لتصطدم بدورها بشجرة.

وأفادت صحيفة "أسوشيتد برس"، بأن المتهم له سوابق جنائية تتعلق بالعنف المنزلي ضد زوجته.

وقال المتهم أمام المحكمة، إنه أنه لم يتوقف عن مطاردة الأطفال بعد أن صدم سيارتهم؛ لاعتقاده أنهم لم يصابوا، مؤكدا أنه لم يكن يعرف المجني عليهم.

وتابع: "أحدهم قرع جرس باب المنزل، قبل أن يلوذ بالفرار، فطارتدهم لأنني كنت غاضبًا للغاية من المزحة".