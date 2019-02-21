مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision

هددت باريس بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية Eurovision بسبب مسلسل تلفزيوني إسرائيلي يروي قصة تجنيد تنظيم "داعش" مغنيا فرنسيا مشاركا في المسابقة لتنفيذ هجوم إرهابي على الهواء.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن سلطة البث الفرنسية أبلغت أمس الأربعاء هيئة البث الإسرائيلية، بأن باريس ستقاطع المسابقة في حال عدم تخلي تل أبيب عن خططها لبث مسلسل "Douze Points" بالتزامن مع Eurovision المقامة هذا العام في إسرائيل خلال شهر مايو المقبل.

وأشار الجانب الفرنسي إلى أن سيناريو المسلسل يتحدث عن مغن فرنسي مثلي من أصول جزائرية، وذلك يتطابق في كثير من التفاصيل مع الواقع، إذ سيمثل فرنسا في مسابقة هذا العام المواطن المتحول جنسيا من أصول مغربية، بلال حساني.

من جانبها، شددت هيئة البث الإسرائيلية على أنها لا تعتزم إلغاء بث المسلسل، مشيرة إلى أنه فيلم إثارة كتب السيناريو له قبل عام، ولا علاقة له بالواقع.

وفي حديث لصحيفة "هآرتس" الشهر الماضي، لفت منتجا المسلسل، عساف زيليكوفيتش، ويؤاف هيبيل، إلى أن هذا الفيلم ينتقد إسرائيل لا فرنسا، موضحين أن المسلسل يظهر وكلاء "الموساد" بصورة كوميدية غير تقليدية.