بشار الأسد يجري تعديلا وزاريا شمل 5 وزارات

البوابه - أصدر اليوم الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما أجرى بموجبه تعديلا وزاريا شمل وزارات النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية، وفقا لوكالة الأنباء السوريّة الرسميّة "سانا"

ويحمل المرسوم الرئاسي رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية الدكتور فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، محسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، لؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، أحمد بوسته جي وزير دولة ، المهندس محمد فايز البرشة وزيرا للدولة.

