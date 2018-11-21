حضر المناسبة مجموعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد، إضافة إلى المفتي أحمد بدر الدين حسون

شارك رئيس النظام السوري، بشار الأسد، باحتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف في دمشق، بحسب ما نشرت الرئاسة السورية.

وتحت رعاية وزارة أوقاف النظام، صلى الأسد في مسجد سعد بن معاذ في دمشق، وصافح مجموعة من مؤيديه.

وحضر المناسبة مجموعة من كبار المسؤولين في نظام الأسد، إضافة إلى المفتي أحمد بدر الدين حسون، ووزير الأوقاف محمد عبد الستار.

وقال عبد الستار، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن "ما تضمنته سيرة الرسول الكريم من قدوة ورمز ومثال للأخلاق البشرية… إذ بدأت بعثته بمحاربة الجهل… رافعة راية العلم والعقل والحضارة… واختتمت بإعلان حقوق الإنسان في الحياة والحرية والمساواة".