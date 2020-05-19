بشرى للصحفيين.. الناس يثقون بكم

نشرت صحيفة «آي» البريطانية، مقالا يزف بشرى للصحفيين، الناس يثقون فيكم…وجاء في المقال: من الواضح أن الجمهور يثق بالصحفيين أكثر مما يعتقدون..هناك من يحقرون وسائل الإعلام لدرجة أنهم يتحدثون عنها تقريبا كقوة شيطانية، لها تأثير فاسد، اختار هؤلاء أن يحملونها المسؤولية عن كل أمراض المجتمع.

وفي المناقشات على وسائل التواصل حول التغطية الإعلامية لأزمة فيروس كورونا، يتم التنفيس عن هذا الاشمئزاز من الإعلام، فيما يشبه موقف الذين يشعرون بأن وسائل الإعلام الإخبارية تمتنع عن الإعلان عن إخفاقات الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وكان استطلاع للرأي أجرى بطلب من قناة سكاي نيوز بشأن مواقف الناس خلال الوباء، قد كشف أن 64 في المئة من المستطلعة آراؤهم لا يثقون بالصحفيين التلفزيونيين، وأن 72 في المئة لا يثقون بصحفيي الصحف.. إذن لماذا، وسط كل هذا الازدراء، تعلن المواقع الإخبارية عموما عن تحقيق إقبال قياسي من جانب القراء؟

تختلف الاستطلاعات، حسب المستطلعة آراؤهم، وكيف تصيغ السؤال.. فقد أفاد استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف في شهر مارس/ آذار، أن الثقة في «الصحف الراقية» بلغت أعلى مستوى لها منذ ست سنوات بسبب تغطية أزمة الحياة والموت هذه، وهناك استطلاع آخر أجرى الشهرالحالي أفاد بأن الثقة في وسائل الإعلام التقليدية “ارتفعت منذ يناير/ كانون الثاني إلى 69 في المئة، ووفقا لهذه النتائج، فإن تصوير وسائل الإعلام كلها على فقاعة لا قيمة لها «أمر مثير للسخرية».. إن أزمة الوباء الحالية تمنح الصحفيين فرصة لزيادة مستوى التدقيق في مصادر الأخبار التي يعتمدون عليها، ولأن يكون الناس أقل تسرعا واندفاعا في استهلاك المعلومات.