بصفقة دولية وإقليمية.. البرغثي للرئاسي الليبي وباشاغا لحكومة الوحدة

البوابة- خاص

بالتوازي مع التطورات العسكرية في المشهد الليبي، تدور محادثات على مستوى دولي وإقليمي وليبي، للخروج من الأزمة التي ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية ليبية فإن اتصالات ساخنة تجري حالياً للبناء على المبادرة المصرية وتلك التي طرحها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ، ومن عناوينها البارزة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي من رئيس ونائبين بدلا من 9 نواب، وعلى قاعدة المحاصصة التي تتمثل فيها اقاليم ليبيا الثلاث " طرابلس برقة وفزان".

وخلافاً لحالة العداء السائدة، تمثل في المحادثات ممثلون عن طرفي الصراع في ليبيا، فضلاً عن الدول المنخرطة في الصراع الليبي، وتؤكد المصادر أن الاتفاقات الأولية نصت على ان يتولى السفير الليبي في الاردن محمد البرغثي " من برقة" رئاسة المجلس الرئاسي، ومحمد عبدالسلام العباني، رئيس المؤتمر الجامع الليبي -النائب الاول لرئيس المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية " ترهونة"، وعبدالمجيد سيف النصر ، السفير الليبي الحالي بالمغرب، النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب الليبي

كما نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أو رجل الاعمال عبد الحميد ادبيبة من مصراته.. على اني صار الى الاتفاق على اسماء التشكيلة الوزارية.

