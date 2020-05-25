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بضمانة روسية.. طريق M4 في سوريا أصبح مفتوحا رسميا

منشور 25 أيّار / مايو 2020 - 12:41
الطريق الدولي M4
الطريق الدولي M4

أصبح الطريق الدولي M4 الرابط بين شمال شرقي سوريا ومناطق الداخل والساحل، مفتوحا بشكل رسمي، بضمانات روسية

وهذا الطريق الذي تسيطر على 80 كم منه، الفصائل السورية الموالية لأنقرة منذ عملية "نبع السلام" الأخيرة في منطقة رأس العين، سيكون مخصصا لحركة المدنيين والحركة التجارية.

وقال مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من مطار القامشلي الدولي في وقت سابق، إنه ستكون هناك دوريات روسية يوميا ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه.

وحسب المسؤول، فإنه سيكون هناك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أي مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.

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