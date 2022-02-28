بطول 5 كيلو مترات.. حشد عسكري روسي على مشارف كييف

كشفت صور أقمار صناعية بثتها شركة ماكسار (Maxar Technologies ) الأمريكية عن قافلة عسكرية روسية بطول 5 كيلو مترات تتجه نحو العاصمة كييف.

وحسب بيان الشركة، تضمن الحشد العسكري الروسي المئات من المركبات العسكرية، بينها دبابات ومركبات وقود ومدرعات ومدفعيات.

وأشار البيان إلى أنّ القافلة العسكرية الروسية باتت على بعد 64 كيلو مترا من العاصمة كييف.

وكشف البيان أن الصور تضمنت الأضرار التي لحقت بمطار أنتونوف بمدينة هوستوميل.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الأحد بأنه كان “عصيبا” على الجيش قائلة إن القوات الروسية “تواصل القصف في جميع الاتجاهات تقريبا”.

وأضافت هيئة الأركان في منشور باللغة الإنكليزية على فيسبوك أن أفراد قوة الدفاع في قاعدة فاسيلكيف الجوية العسكرية جنوب غربي العاصمة كييف يقاومون القصف المدفعي والهجمات الروسية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.