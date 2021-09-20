بعثة الاتحاد الأوروبي: الأمن عامل حاسم لضمان نجاح الانتخابات في العراق

أكدت فيولا فون كرامون رئیسة بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق، أن الامن عامل حاسم لضمان نجاح "الانتخابات"، مشيرة إلى أن كل الجھود تبذل لضمان نزاھة الاقتراع وسلامة الناخبین.

وفي ختام زيارتها إلى العراق، وصفت كرامون الانتخابات المقبلة بالتاريخية.

وشددت كرامون على أھمیة الاستحقاق، وأن الاستعدادات تسیر على قدم وساق وأن كل الجھود تبذل لضمان نزاھة الاقتراع وسلامة الناخبین.

وأضافت أن الأمن عامل حاسم، مؤكدة أنه یجب أن یكون لدى الناخبین الثقة في أن تصویتھم یحدث فرقًا.

وأكدت أن البعثة تحلل جمیع جوانب العملیة الانتخابیة، مثل الإطار القانوني، وعمل إدارة الانتخابات، وأنشطة الحملات الانتخابیة للمرشحین والأحزاب السیاسیة، وسلوك وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتصویت، وفرز الأصوات، والإعلان عن النتائج.

وفي وقت سابق، أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي في العراق فيولا فون كرامون، عن أملها في إجراء الانتخابات البرلمانية "من دون عنفٍ أو تخويفٍ"، مؤكّدةً نشر 80 مراقباً للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكّرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت فون كرامون، خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ في العاصمة بغداد، أنَّ "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثةً لمراقبة الانتخابات في العراق".

وشجّعت فون كرامون، وهي أيضاً نائبة ألمانية في البرلمان الأوروبي، "جميع الأطراف على ضمان عملية انتخابٍ سلمية، لا مكان للعنف والتخويف فيها"، وتابعت أنَّ "أي عنفٍ سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من الإدلاء بأصواتهم".

يذكر أن الأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال فريقٍ لمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقرَّرة في الـ10 من الشهر المقبل. وقال، في بيانٍ، إنَّه قرَّر نشر بعثة مراقبة الانتخابات، استجابة لدعوة من مفوضية الانتخابات العراقية.