بعثي سوري سيطر على رئاسة اتحاد الطلبة 20 عاما

بعد نحو عشرين عاما في قيادة "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" ودع عمار ساعتي تلك المنظمة التي تضم طلبة الجامعات في البلاد وخارجها

وفي ختام أعمال المؤتمر العام الخامس عشر للاتحاد، وجه ساعاتي كلمة شكر لقيادات الاتحاد والطلبة، وخص الرئيس بشار الأسد قائلا: "أما الامتنان .. كبير الامتنان فلقائد هذا الوطن الذي حملني شرف ثقته برئاستي لهذه المنظمة العريقة الهامة والأساسية في سوريا على مدى أكثر من عشرين عاما"

وأشار ساعاتي، وهو عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، ورئيس مكتب الشباب فيه، إلى أن وداعه للاتحاد سيعني نقلة إلى مهام أخرى، حين توجه إلى أعضاء الاتحاد وقياداته قائلا: "أغادركم اليوم جسداً ووجوداً، لكنكم معي عملا وتطلعات وتحقيق أهداف، أكمل المسيرة من مكان آخر، لكن قلبي وروحي ستبقى ترفرف هنا بينكم"، وأضاف: "سنكمل مشوارنا كل في موقعه، حاملين مبادئ الاتحاد في روحنا، ومستمرين في خدمة وطننا وفداء قائدنا".

وكان المؤتمر بدأ السبت الماضي في مجمع صحارى بريف دمشق بمشاركة 400 طالب وطالبة من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وفروع الاتحاد الخارجية.

يذكر أن ساعاتي هو عضو في مجلس الشعب السوري (البرلمان) منذ عام 2003، وللدورات التشريعية: الثامن والتاسع، والأول والثاني (الدور الراهن الذي انتهى منذ أيام).

وكان ساعاتي نائبا لرئيس الاتحاد منذ عام 2000 ثم رئيسا له منذ 2004، ثم أصبح عضوا في اللجنة المركزية لحزب "البعث" منذ 2005، ثم عضوا في أهم مؤسساته: القيادة القطرية (المركزية لاحقا) منذ 2013.

ويحمل ساعاتي شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية.