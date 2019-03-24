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بعد أربعة عقود على توقيع المعاهدة..السلام بين مصر وإسرائيل حقيقة "ثابتة"

بعد أربعة عقود على توقيع المعاهدة..السلام بين مصر وإسرائيل حقيقة "ثابتة"
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