بعد أيام من اختفائه.. العثور على جثة طيار عراقي وسط حطام طائرته في اليونان

نعى وزير النقل العراقي الطيار المتدرب عمار ابراهيم، الذي توفي خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية، دون أن يعطي تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، العثور على جثة طيار عراقي داخل حطام طائرة تدريب في اليونان، بعد 3 أيام من اختفائه.

ونعى وزير النقل العراقي ناصر الشبلي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، وفاة الطيار المتدرب عمار ابراهيم، خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية، دون تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وقال مصدر مطلع في وزارة النقل العراقية لوكالة الأناضول، إن أحد سكان منطقة "زاغوري" شمال غربي اليونان، عثر على حطام الطائرة وأبلغ السلطات عنها.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن جثة الطيار كانت موجودة داخل حطام الطائرة.

يأتي العثور على حطام الطائرة وجثة الطيار في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني.

والأحد، أعلنت النقل العراقية، اختفاء أثر طائرة تدريب تابعة لأكاديمية "اگناتيا" اليونانية للطيران كان يقودها الطيار المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية (حكومية) عمار ابراهيم.

ويأتي العثور على حطام الطائرة وجثة الطيار في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق، الإثنين.

واختفت الطائرة التي أقلعت من مطار في مدينة "كازاني"، من الرادارات بعد ظهر الأحد، على بعد 5 أميال بحرية شمال شرق مطار مدينة يانينا (كان وجهتها).

ويومها شهدت المنطقة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ورجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية.

