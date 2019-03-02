بعد إعادته الطيار الهندي.. ترشيح عمران خان لنوبل للسلام

رئيس وزراء باكستان عمران خان

قدم وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني فؤاد حسين شودري، طلبا للجنة نوبل النرويجية لترشيح رئيس وزراء بلاده عمران خان لجائزة نوبل للسلام 2020، لجهوده في إدارة الأزمة مع الهند.