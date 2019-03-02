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بعد إعادته الطيار الهندي.. ترشيح عمران خان لنوبل للسلام

بعد إعادته الطيار الهندي.. ترشيح عمران خان لنوبل للسلام
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