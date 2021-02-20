بعد إهانته فتيات الصعيد.. "النهار": تامر أمين أخطأ

أكدت شبكة قنوات "النهار" المصرية، رفضها المساس بأهل الصعيد والوجه البحري، بعد الأزمة التي تسببتها تصريحات الإعلامي تامر أمين بحق فتيات الصعيد.

وقالت "النهار" في بيان لها أن تصريحات "تامر أمني" التي جاءت في برنامج "آخر النهار"، خطأ غير مقصود، وأنه تقرر إيقافه عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ، بشكل عام يقع عبر تليفزيون قناة "النهار"، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نيته وتقديره التام لأهالينا في صعيد مصر وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وإحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

وعلق الإعلامي المصري تامر أمين، بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بحديثه عن فتيات الصعيد وإيقاف برنامجه "آخر النهار" وتحويله إلى التحقيق.

وقال تامر في فيديو نشره إنه يعتذر لكل أهل الصعيد دون جدل، وقال إنه يعتذر وكانت نيته خير، والهدف من حديثه هو المصلحة العامة، وأنه أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا وقال: "لكل صعيدي وصعيدية جزامكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا".

= #تامر_أمين في الريف و الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات!

ــ "هما دول بقي اصحاب الفضل عليك" pic.twitter.com/ODALQ3rejm — رياض باشا المنفلوطي🦅 (@RiadManfalouti) February 18, 2021

وكانت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد قررت وقف برنامج الإعلامي، تامر أمين، واستدعائه للتحقيق، بسبب تصريحات غير لائقة أدلى بها عن فتيات الصعيد.

وأكدت الهيئة على "ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تخص تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، والاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة".

وكان الإعلامي تامر أمين، قد أثار الجدل بعدما قال في برنامجه إن "الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم"، منتقداً الزيادة السكانية.

وتابع: :لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبا "بالقطع لا"، مضيفاً أنه "في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".