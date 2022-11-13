بعد اتهامه بالفساد وتسلم 7 مليارات.. السجن 10 سنوات لمحافظ صلاح الدين السابق

أصدر القضاء العراقي، اليوم الاحد، حكما غيابيا بالسجن بحق محافـظ صلاح الديـن السابق عمار الجبر "الجبوري"، والحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات، وفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينارعراقي .

وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تفاصيل الحكم الصادر بحق "الجبوري"، بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد، وتسلمه مبالغ تقدر قيمتها ب 7 مليارات دينار عراقي، لقاء إحالته لمشاريع في محافظة صلاح الدين على الشركات المتقدمة للعمل.

وقالت هيئة النزاهة، في بيان، إن محافـظ صلاح الديـن السابق، تسلم من الشركات مبلغ 4 مليار و600 مليون دينار عراقي، ومليون و500 ألف دولار أمريكي، فضلا عن طلبه سيارات نوع "رانج روفر" و"لكزس".

وحسب وكالة الأنباء العراقية، أشار بيان "هيئة النزاهة"، إلى أن المتهم "الجبوري" تسلم المبالغ المالية المذكورة سابقا، لقاء قيامه بإحالة المشاريع المنفذة داخل المحافظة بدعوات مباشرة، وصرف المستحقات المالية للشركات.

وأكد البيان، أن المحكمة أدانت المتهم "الجبوري"، بعد إطلاعها على جميع الأدلة، التي ارتأت أنها كافية وتدينه.

يذكر أنه قد صدر في وقت سابق، أمر اعتقال بحـق محافـظ صلاح الدين السابق، على خلفية أخذ سيارات ومبالغ مالية، من أحد المقاولين بعد ابتزازه، بصرف مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة، بحسب هيئة النزاهة.

كما أن مجلس النواب العراقي، كان قد صوت بالأغلبية في مايو الماضي، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بناء على نقاط مؤشر عليها في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية.

وكانت القوات الأمنية قد أغلقت في وقت سابق، جميع أبواب مبنى محافظة صلاح الدين بـ"كتل خرسانية"، بعد محاولة المحافظ المقال دخول المبنى برفقة قوة مسلحة.