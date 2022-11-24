بعد اختطاف جثمانه في جنين.. تسليم جثة شاب درزي إلى عائلته في "اسرائيل"

أثار اختطاف جثمان شاب درزي من يحمل الجنسية الاسرائيلية، من مستشفى في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، من قبل مسلحين فلسطينيين، توترا كبيرا، دفع العديد من الأطراف الفلسطينية والاسرائيلية والأممية وقيادات الطائفة الدرزية، للتدخل.

وسلمت، السلطة الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، جثمان الشاب تيران فرو، الذي توفي بحادث سير في جنين، واحتجزت جثته في مخيم جنين، إلى الأجهزة الأمنية الاسرائيلية.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، إلى أن عائلة "فرو" في "اسرائيل" تسلمت جثمان ابنها، بعد تنسيق بين جهازي الأمن الاسرائيلي والأمن الفلسطيني.

وكشفت قناة عبرية، عن جهود بذلتها الأمم المتحدة، مع المساعي الاسرائيلية وقيادة الطائفة الدرزية، من أجل تحرير جثمان "فرو" الذي يبلغ من العمر 18 عاما، وهو ينحدر من بلدة دالية الكرمل التابعة لمدينة حيفا.

وكانت قناة I24NEWS الاسرائيلية كشفت عن جهود أممية متمثلة بالأمم المتحدة انضمت للمساعي الإسرائيلية وقيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل من أجل تحرير جثمان الشاب تيران فرو (18عامًا) من قرية دالية الكرمل المحتجز لدى المسلحين في مخيم جنين منذ الليلة الماضية.

وقالت عائلة "فرو" أن وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، كان قد تعهد لوالدي الشاب باستعادة جثمانه.

وأوضحت قناة I24NEWS العبرية، أن اتصالات أجراها الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لاستعادة جثمان "فرو".

وكان مسلحون ملثمون من الطائفة الدرزية، يحملون أسلحة أوتوماتيكية، قد هددوا مساء أمس الأربعاء، بدخول مدينة جنين، واستعادة جثة "فرو".

كما أغلق مئات الدروز الطريق السريع 6 وهو الطريق السريع الأطول في "إسرائيل"، حيث يمتد من جنوبها إلى شمالها، لمطالبة السلطات الإسرائيلية باستعادة جثة فيرو.