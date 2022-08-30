بعد اشتباك 5 ساعات.. اعتقال شابين مطاردين شرق نابلس

اضطر شابان فلسطينيان، في بلدة روجيب شرق مدينة نابلس، لتسليم نفسيهما لجنود الاحتلال الاسرائيلي، بعد اشتباك مسلح دام 5 ساعات، واستخدام الجنود والد أحد الشابين المطاردين كدرع بشري.

وحاصرت قوات الاحتلال، منزل الشابين في "روجيب"، وسط إطلاق نار كثيف، عقب هجوم مسلح، فجر اليمو الثلاثاء، على سيارة فيها 5 مستوطنين، أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف شرق نابلس

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "وحدة اليمام الخاصة والمظليين يحاصرون فلسطينيا أطلق النار على مستوطنة (شافي شمرون) الأسبوع الماضي.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة ثلاثة شبان بشظايا في البطن والفخذ واليد عقب إطلاق الاحتلال الرصاص نحوه.

ونقلاً عن شهود عيان، أجبرت قوات الاحتلال والد أحد المحاصرين بمطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه ومن معه.

חילופי האש ליד שכם: המבוקשים שהתבצרו נכנעו, והסגירו עצמם לכוחות הביטחון@ItayBlumental @carmeldangor pic.twitter.com/NozIbB93Jn — כאן חדשות (@kann_news) August 30, 2022

ومن جانبه، أعلن مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل: "إن عددًا من الإصابات سجلت داخل المنزل المحاصر، وقوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان بعد محاصرة منزلهم في بلدة روجيب شرق نابلس.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، فجر اليوم، إن"فلسطينيين فتحوا النار نحو خمسة مستوطنين اقتحموا مدينة نابلس متجهين نحو منطقة قبر يوسف دون تنسيق مع القوات".

وتابعت: "أصيب اثنان منهم بجروح خطيرة إلى متوسطة، وتم إحراق سيارتهم، وعلى الفور أنقذتهم قوات الجيش".

في حين، أفادت القناة (12) الإسرائيلية، بأن أحد المستوطنين المصابين في نابلس، نُقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج في المستشفى.