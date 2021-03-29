بعد اشهر على رحيلة: مواجهات بين انصار ومعارضي ترامب

رغم ان الامال بشأن تثبيته رئيسا للولايات المتحدة الاميركية، انتهت، الا ان موالو الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب مازالو ينشطون ويناكفون الاميركيين .

وقد أفادت قناة "OPB" الأمريكية بأن اشتباكا وقع بين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وممثلي مجموعة "Proud boys" من جهة والحركة المناهضة للفاشية من جهة أخرى بولاية أوريغون.

انصار ترامب: لا ندعم الحرية



وأضافت القناة أن مجموعة "Proud boys" اليمينية المتطرفة توجهت أمس الأحد إلى مدينة سايلم الواقعة بمدينة أوريغون. وقبل ذلك قام أعضاؤها بنشر نشرات أعلنوا فيها أنهم يخططون لإجراء اجتماع لدعم "الحرية".

وأشارت إلى أن هذا الاشتباك كان أول خلاف بين مجموعة "Proud boys" والحركة المناهضة للفاشية منذ الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن الذي وقع في 6 يناير الماضي.

كما نشرت القناة تسجيل فيديو يظهر لحظة مرور شاحنة صغيرة بسرعة عالية في حشد المتظاهرين المناهضين للفاشية في الشارع.

كما سارت عدة سيارات أخرى عبر الحشد وبالقرب منه في هذا اليوم. وردا على ذلك كان المتظاهرون يرمون أشياء مختلفة على هذه السيارات وقاموا برش السيارات بالطلاء.

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وكانت مجموعة "Proud boys" اكتسبت الاهتمام بعد أن أجاب الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، خلال المناظرات المتلفزة مع منافسه من الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بطريقتين على دعوة موجه إليه لإدانة منظمات اليمين المتطرف وخاصة هذه المجموعة. وقال ترامب إن هذه المجموعة يجب أن "تتنحى جانبا وتنتظر"، الأمر الذي أثار عاصفة من المناقشات في شبكة الإنترنت وافتراضات حول تعاطفه مع اليمين المتطرف. وأوضح ترامب فيما بعد أنه كان دائما ضد عقيدة اليمين المتطرف.