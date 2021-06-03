بعد اطاحته من الحكم.. نتنياهو يستعد للانقضاض من مقاعد المعارضة

يمثل تشكيل الحكومة الجديدة هزيمة نادرة لنتنياهو: وكانت آخر مرة اضطر فيها هو وزوجته سارة إلى حزم أمتعتهما والخروج من مقر إقامة رئيس الوزراء قبل مطلع الألفية.

بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء لأكثر من عشر سنوات، يتجه بنيامين نتنياهو الذي ظل لفترة طويلة وجها مألوفا لإسرائيل إلى هامش المشهد السياسي.

ولكن حتى في الوقت الذي يخوض فيه معركة قضائية في مواجهة تهم الفساد التي ينفيها فإن نتنياهو بصفته زعيما للمعارضة سيكون في وضعية الاستعداد للهجوم على ائتلاف حاكم جديد من أحزاب يمينية ووسطية وعربية لا يجمعها شيء مشترك سوى الرغبة في الإطاحة به.

وفي مؤشر على ما ستحمله الأيام المقبلة، ظهر نتنياهو (71 عاما) عابسا على شاشة التلفزيون ليحذر من تشكيل "حكومة خطيرة من الجناح اليساري".

ووصف نتنياهو بغضب المشهد الحالي بأنه "احتيال القرن" بعد أن انقلب عليه رفيقه اليميني نفتالي بينيت يوم الأحد واختار التحالف مع زعيم المعارضة المنتمي للوسط يائير لابيد على الرغم من وعده علنا بأنه لن يقدم على هذه الخطوة.

منصور عباس (يمين) ويائير لبيد ويتوسطهما نفتالي بينيت خلال توقيع اتفاق تشكيل الائتلاف

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة أعقب انتخابات 23 مارس آذار وهي الرابعة في إسرائيل خلال عامين- سيصبح بينيت - وزير الدفاع السابق والمليونير في مجال التكنولوجيا الفائقة- رئيسا للوزراء.

وبعد مرور عامين يسلم المنصب إلى لابيد الذي تولى ذات مرة وزارة المالية في حكومة نتنياهو.

وقد تؤدي التركيبة المتنوعة لتحالف لابيد-بينيت إلى وضع غير مستقر لاسيما في بلد تمزقه الانقسامات السياسية إلى درجة أن تكرار انتخابات بات أمرا طبيعيا فيه.‭‭‭ ‬‬‬

وهذا يعني أن أحدا في إسرائيل لا يستبعد عودة نتنياهو إلى الحياة السياسية.

وأعادت تصريحاته إلى الأذهان أصداء اللغة التي كان يتحدث بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أقرب حلفائه على الصعيد الدولي والذي أطيح به كذلك من منصبه لكنه لا يزال يحظى بولاء مؤيديه.

وبالنسبة للناخبين الموالين لنتنياهو فإنه يظل زعيما صاحب موقف قوي فيما يتعلق بالأمن ودرعا في مواجهة الضغط حتى من الرئيس الأمريكي جو بايدن لأي خطوات جريئة قد تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

ومن مقاعد المعارضة، يمكن أن يواصل نتنياهو ترديد رسالة مفادها أن الائتلاف الجديد سيكبله الأعضاء اليساريون إذا دعت الضرورة لاتخاذ خطوات عسكرية ضد أعداء إسرائيل.

ومن أجل خطف الأضواء بينما كان لابيد يجري مفاوضات مكثفة بشأن تغيير الحكومة، اختار نتنياهو على ما يبدو التشاحن مع بايدن يوم الثلاثاء حول كيفية التعامل مع البرنامج النووي الإيراني ولمح مجددا إلى احتمال هجوم إسرائيلي.

وقال نتنياهو في كلمة "إذا كان علينا الاختيار، وآمل ألا يحدث ذلك، بين الاحتكاك مع صديقتنا الكبرى الولايات المتحدة والقضاء على التهديد الوجودي.. فإن القضاء على التهديد الوجودي يفوز".

‭‭‭*‬‬‬الوقت الضائع

كانت السنوات القليلة الماضية صعبة على نتنياهو ولم تكن قيادته المتميزة لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 كافية للحيلولة دون تراجع أسهمه السياسية.

نتنياهو وزوجته سارة

وتزايد لديه الإحساس بأنه يلعب في الوقت الضائع بعد 12 عاما متتالية في المنصب بسبب اتهامات جنائية بتقديم خدمات لأباطرة وسائل الإعلام والحصول على هدايا باهظة من السيجار والشمبانيا بشكل غير قانوني.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات وقال دون تقديم أي دليل إنه ضحية مؤامرة دولة عميقة ضده.

ونتنياهو المعروف شعبيا بلقب طفولته "بيبي" هو ابن مؤرخ والتحق بالمدرسة الثانوية والجامعة في الولايات المتحدة حيث كان والده يعمل أستاذا.

وكان صوته الجهوري مسموعا على المسرح العالمي منذ أن شغل منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة من عام 1984 إلى عام 1988.

ودخل معترك السياسة في إسرائيل كنائب عن حزب ليكود وأصبح زعيما للحزب في عام 1993 وظل مهيمنا على المسرح السياسي الإسرائيلي لعشرات السنين.

ويمثل تشكيل الحكومة الجديدة هزيمة نادرة لنتنياهو: وكانت آخر مرة اضطر فيها هو وزوجته سارة إلى حزم أمتعتهما والخروج من مقر إقامة رئيس الوزراء قبل مطلع الألفية.