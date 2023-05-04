بعد اغتيال شبان نابلس.. نتنياهو: "من يهاجمنا دمه مهدور"

البوابة - توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصفية كل من يهاجم الاسرائيليين، وذلك عقب اغتيال قوات الإحتلال 3 شبان فلسطينيين في مدينة نابلس صباح اليوم الخميس.

وقال نتنياهو: "إلى أولئك الذين يهاجمونا، ومن يحاول ذلك، سنصفي الحساب معكم ولو بعد حين، وأينما تكونوا سنصل إليكم.. ومن يهاجمنا دمه مهدور".

من جهة أخرى، حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من استمرار عمليات التصعيد الاسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدا أن ذلك سيفجر الأوضاع في المنطقة.

وأدان أبو ردينة، استمرار اقتحام "اسرائيل" للمدن الفلسطينية، وجريمة قتل الشبان الثلاثة في البلدة القديمة صباح اليوم.

وقال: "نحمل حكومة الاحتلال الإسرائليي، المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو العنف وتوتير الأجواء"

وطالب أبو ردينة، الولايات المتحدة بالضغط على "اسرائيل"، ، مشيرا إلى أن الأوضاع على الأرض أصبحت صعبة للغاية ولا يمكن لأحد توقع تداعيات ما سيحدث.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الخميس: إن ثلاثة شهداء سقطوا خلال الاقتحام الاسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس، اثنان منهم "تشوهت ملامحهم بالكامل".

ومن جانبه قال الهلال الاحمر في نابلس ان اربعة فلسطينيين اخرين اصيبوا بالرصاص الحي فيما تعرض عشرة اخرون للى اصابات جراء السقوط، كما جرى تسجيل 152 حالة اختناق من بينهم طلاب مدارس جراء الغاز المسيل للدموع الذي اطلقته القوات الاسرائيلية.

وكان جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" والجيش وحرس الحدود، قد أصدروا بيانا مشتركا صباح اليوم، قالوا فيه: "إنّ عناصرهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار (...) قتلة ليا ومايا ورينا دي"، الإسرائيليات-البريطانيات اللواتي قُتلن في هجوم في 7 نيسان/أبريل".

وأضاف البيان أنّ "أحد المتواطئين معهم قُتل خلال هذه العملية".