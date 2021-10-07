بعد التهديد بوجود قنبلة.. طائرة كويتية تهبط اضطراريا في تركيا

هبطت طائرة كويتية، اليوم الخميس، اضطرايا في مطار ترابزون في تركيا، بعد أنباء عن انفجار قنبلة على متن الطائرة التي تتبع شركة طيران الجزيرة.

وذكرت شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، الخميس، أنه تم إخلاء الطائرة الكويتية من الركاب وبدء الفحص والبحث بالتزامن مع وصول فرق مكافحة المتفجرات، كما تم إيقاف الرحلات بشكل مؤقت في مطار طرابزون.

وقال حاكم طرابزون إسماعيل أوستا أوغلو: "تم نقل الطائرة إلى منطقة آمنة وتم إجراء بحث مفصل. وكان على متنها 51 راكبا و 6 من أفراد الطاقم، المطار متاح الآن للرحلات الجوية.

وتم التهديد بوجود قنبلة. وتم تفتيش ركاب الطائرة التي أقلعت عن المدرج عند الإخطار وإجلائهم برفقة قوات الأمن. يتم إبعاد الركاب الذين يتم نقلهم إلى الحافلات من المدرج، أثناء تحليق طائرة ركاب من طراز إيرباص A320 برقم الرحلة J-9313 والتي كانت تحلق بين الكويت وطرابزون.

وفي المطار، حيث اتخذت فرق العمليات الخاصة بالشرطة إجراءات أمنية مكثفة ، تم إخراج ركاب آخرين ينتظرون على الخطوط المحلية والدولية من المبنى.

قام خبراء إبطال مفعول القنابل الذين وصلوا إلى المطار بالتفتيش باستخدام الكلاب البوليسية، مع إحضار جهاز الأشعة السينية المتنقل إلى المنطقة، يتم فحص الحقائب التي تم تفريغها من الطائرة.

صرح محافظ طرابزون إسماعيل أوستا أوغلو أنه تم إجلاء 57 شخصًا وتم إجراء بحث مفصل.

هبطت الطائرة، التي كانت تقلع من الكويت قادمة إلى طرابزون، في المطار حوالي الساعة 11:18. تم نقل الطائرة إلى المنطقة الآمنة من قبل وحدات الأمن الأرضية لدينا وقام أصدقاؤنا بإجراء بحث مفصل، كان لدينا 51 راكبًا و 6 من أفراد الطاقم على متن طائرتنا.

تم إجلائهم أيضا. في الوقت الحالي، يتم إجراء عمليات تفتيش مفصلة لأمتعة الركاب.