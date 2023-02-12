بعد الزلزال المدمر .. عبد الله بن زايد في دمشق ويلتقي الأسد

في أول زيارة لمسؤول خارجي بارز، إلى سوريا بعد الزلزال المدمر، وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة دمشق، اليوم الاحد، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، الرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الرئيس بشار الأسد، كان في استقبال وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له.

وأطلقت الإمارات عملية كبيرة لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق في شمال سوريا وجنوب تركيا، تحت اسم "الفارس الشهم 2"، حيث أرسلت الدولة الخليجية حوالي 117 طنا من المواد الإغاثية للمتضررين في كلا البلدين.

وشملت المواد الإغاثية التي تم تقديمها من قبل الحملة الإماراتية، 696 خيمة لإيواء المتضررين، و20 طنا من المواد الطبية، و 97 طنا من المواد الغذائية.

وبالتوازي مع مشاركة الإمارات بأسطول الشحن الجوي، الذي يحمل المساعدات إلى تركيا وسوريا، بواقع 36 طائرة، تستمر فرق الإنقاذ والإغاثة الإماراتية، بالعمل الميداني على الأرض، بواسطة عناصر مدربين وأدوات وأجهزة متقدمة، للبحث عن ناجين من بين الأنقاض، ومساعدة المتضررين.