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بعد الزلزال المدمر.. قتلى بفيضانات تجتاح تركيا

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 09:22
فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا (لقطة شاشه)
فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا (لقطة شاشه)

البوابه - قتل وفقد عدد من الأتراك في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، جراء فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا وفق ما أعلنت عنه السلطات اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

 

 


وبلغ عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا وأديامان إلى 8 قتلى في حصيلة أولية في ظل وجود عدد كبير من المفقودين الذين سحبتهم مياه الفيضانات، وسط توقعات لارتفاع الحصيلة كون الفيضانات تضرب عدة ولايات، ابزرها أديامان وغازي عنتاب وكيليس وماردين وكهرمان مرعش.

 

 


وأظهر تسجيل مصور أمطارا غزيرة وفيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية وتقوم بسحب عدد من السيارات والمركبات وذلك عقب زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي مما أسفر عن  مصرع عشرات آلاف وتدمير آلاف المنازل.

كلمات دالة:تركيافيضانات تركيافيضاناتفيضانكهرمان مرعشتسجيل مصور

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