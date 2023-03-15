بعد الزلزال المدمر.. قتلى بفيضانات تجتاح تركيا

البوابه - قتل وفقد عدد من الأتراك في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، جراء فيضانات قوية تضرب جنوب تركيا وفق ما أعلنت عنه السلطات اليوم الأربعاء، وسط تحذيرات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.



وبلغ عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا وأديامان إلى 8 قتلى في حصيلة أولية في ظل وجود عدد كبير من المفقودين الذين سحبتهم مياه الفيضانات، وسط توقعات لارتفاع الحصيلة كون الفيضانات تضرب عدة ولايات، ابزرها أديامان وغازي عنتاب وكيليس وماردين وكهرمان مرعش.

فيضانات تركيا مقابل الحدود السورية Şanlıurfa pic.twitter.com/l27xyUwJud — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) March 15, 2023



وأظهر تسجيل مصور أمطارا غزيرة وفيضانات تجتاح محافظة شانلي أورفا التركية وتقوم بسحب عدد من السيارات والمركبات وذلك عقب زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي مما أسفر عن مصرع عشرات آلاف وتدمير آلاف المنازل.