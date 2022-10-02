بعد العرض الأمريكي.. أجواء ايجابية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل"

اعتبر رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين بلاده و"اسرائيل"، "إيجابي"، مشيرا إلى أن الإتفاق المكتوب باللغة الانجليزية والمؤلف من 10 صفحات يستلزم الدراسة.

وأكد بري، أنه ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدرسون مع مساعديهم "تحديد الملاحظات عليه إن وجدت"، على أن يتم بعدها التشاور بينهم "قبل تقديم الرد".

وقال نبيه بري إن المسودة "تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية".

أجواء ايجابية

وبعد لقائها بري، أشارت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، إلى أن "الجو إيجابي جدا"

وأوضح إلياس أبو صعب، نائب رئيس البرلمان لـ"الشرق الأوسط" أن "الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن لبنان سوف يطلب تعديلات "غير جوهرية" على النص المقترح.

ونقل بو صعب عن السفيرة الأمريكية التي سلمت النص، تأكيدها أنه غير نهائي، وبالتالي قابل للتعديل.

اجتماع اسرائيلي

من جانبها أوضحت القناة "I24" العبرية أنه "من المتوقع أن يتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى القضية بالتفصيل في بداية اجتماع الحكومة".

وأشارت القناة إلى أنه "من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر ​يوم الخميس المقبل( بعد يوم الغفران)، ويوافق على الاتفاقية".

نصر الله: أيام حاسمة

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد أكد أمس السبت، أن الأيام القادمة حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال نصر الله كما ذكر موقع "والا" العبري، إن تلقي لبنان الاقتراح المكتوب من إسرائيل بشأن الحدود البحرية من قبل الوسيط الأمريكي خطوة مهمة للغاية.

وأضاف: "دولة لبنان هي التي ستتخذ القرارات بشأن الحدود البحرية، وترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيكون حسب ما تراه مناسبا للبلاد".

وأوضح أنه إذا حٌسم موضوع الحدود البحرية فإن المنتفع هو الشعب اللبناني، وسيكون خيرا للبنان".