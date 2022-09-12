بعد الفضيحة الاسرائيلية في المغرب: دبلوماسي غربي يتحرش بـ قاصر

قبل ان تنتهي ازمة تحرش الدبلوماسيين الاسرائيليين بالمواطنات المغربيات، فقد اثارت تقارير اعلامية عملية تحرش في قلب القنصلية الاسبانية في طنجة المغربية

اسباني يتحرش بـ قاصر مغربية

وقالت مصادر اعلامية مغربية ان القضاء المغربي وضع دبلوماسي إسبانيّ تحت المراقبة القضائية؛ بعد تلقّي شكوى بخصوص تحرّشه بقاصر، وكشف موقع "هسبريس" المغربي، ان هذه التدابير القضائية المغربية تعني إجراءات تقيد الحرية، تتمثل في منعه من السفر ، وذلك في انتظار انتهاء التحقيق الإعدادي معه، على خلفية شكاية تهم التحرش الجنسي بقاصر.

وقالت المصادر المغربية ان المشتكى عليه وهو يعاني من اعاقة جسدية يعمل كمتعاقد محلي مع القنصلية الإسبانية، اشتكت عليه سيدة بعد ان قبل ابنتها القاصر بطريقة مشبوهة

فضيحة اسرائيلية في المغرب

ويأتي الحادث داخل قنصلية إسبانيا بالتزامن مع فضيحة مماثلة، وقعت داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، والتي كشفت تل أبيب أنها على علم بها منذ نحو عام، والتي تتعلق باتهامات لاحقت رئيس بعثتها الدبلوماسية في المغرب ديفيد غوفرين، بشأن التحرش بنساء مغربيات، بحسب ما كشفت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وكانت مذكرة حول "العنف ضد النساء والفتيات"، نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، العام الماضي، أظهرت أن 12.6% من النساء اللواتي تعرّضن للعنف في الأماكن العامة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، 7.7% كنّ ضحايا للعنف الجنسي.