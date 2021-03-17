بعد الكويت: المحافظة 19 في البرلمان العراقي مجددا

عادت "المحافظة 19" الى الواجهة في البرلمان العراقي الذي طالب بإلزام الحكومة الاتحادية بإكمال إجراءات إعلان حلبجة محافظة جديدة، تضاف الى المحافظات الـ 18 لتحمل رقم 19 في العراق.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي مقتضب، أن "مجلس النواب صوت بالإجماع على إلزام الحكومة بإكمال الإجراءات المتعلقة بإعلان حلبجة محافظة".

وتزامن إلزام البرلمان للحكومة مع الذكرى الثالثة والثلاثين لقصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل نظام صدام حسين، حيث قتل نحو 5 آلاف شخص وأصيب نحو 10 آلاف بحالات اختناق.

وكانت فكرة المحافظة 19 اطلقها الرئيس الراحل صدام حسين بعد ان غزا الكويت وهجر شعبها وضمها الى بلاده كمحافظة جديدة وبدأ بالاحتفال بمحافظة الكويت الـ 19 ما بين 2 أغسطس 1990-26 فبراير 1991

ويتكون العراق من 18 محافظة، 3 منها منتظمة بإقليم وهي: أربيل ودهوك والسليمانية، و15 محافظة غير منتظمة بإقليم وترتبط بشكل مباشر بالحكومة الاتحادية، وعند إعلان حلبجة محافظة بشكل رسمي، سيزداد عدد المحافظات العراقية من 18 إلى 19 محافظة، وستنضم بشكل رسمي إلى محافظات إقليم كردستان العراق.