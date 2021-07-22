بعد الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسائل لمصر والسودان

وجهت إثيوبيا رسائل طمأنة لكل من مصر والسودان، بعد إعلان أديس ابابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، مشيرة إلى أن هذا الملء لن يلحق الضرر بهما.

وقالت إثيوبيا: "إن تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، ونشر في حسابه على "تويتر"، أنه تم الملء الثاني لسد النهضة في العشرين من الشهر الجاري، وأن البلاد قامت بملء السد بحذر خلال موسم الأمطار وبطريقة مفيدة، منوها بأن هذا الملء لن يضر بدول المصب.

من جهته قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي في سد النهضة، يلما سيليشيل، أمس الأربعاء، إن الملء الثاني لسد النهضة "أزال كل الالتباسات التي أثارتها مصر والسودان فيما يتعلق بتأثير السد على دول المصب".

وأضاف سيليشيل، أن "استكمال المرحلة الثانية من ملء السد هو فصل كبير لتحقيق الأهداف النهائية للمشروع"، مشيرا إلى أن "الجولة الثانية من ملء السد إنجاز كبير، ولها دور في إزالة الالتباسات التي أثارها بعض الفاعلين الدوليين ودولتا المصب بأن إثيوبيا لا تستطيع ملء السد بنجاح".

في حين تحدثت وسائل إعلام مصرية عن فشل الملء الثاني لسد النهضة وفق المخططات الإثيوبية، فيما أعلنت السلطات السودانية رفض إجراءت إثيوبيا الأحادية الجانب وسياسة فرض الأمر الواقع