بعد الملك سلمان: عمران خان ينفعل امام الامير محمد بن سلمان

ظهر رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان الى جانب ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان، وهو يشير له بأصبعه، ليعكس حالة الانفعال والغضب من شيء ما فيما كان الامير السعودي مبتسما

ياتي تداول هذا الفيديو بعد انظهر المسؤول الباكستاني غاضبا من الملك سلمان على ما يبدو وذلك خلال استقبال الأخير لخان أثناء قمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة.

وزیراعظم عمران خان اور سعودی پرنس محمد بن سلمان کے درمیان خوشگوار ملاقات😍😍 pic.twitter.com/KIJVdpEafR — Munni Pti (@Munnipti) ٣١ مايو ٢٠١٩

لكن هذا الأمر ولد حالة انتقاد واسعة في باكستان حيث طالب البعض وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة. واعتبر البعض الآخر أن سلوك خان كان مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.