بعد انتظار سنيتن.. لاجئون سوريون مثليون يصلون بريطانيا

وصل 4 لاجئين مثليين سوريين إلى بريطانيا، بعد أن تقطعت بهم السبل في تركيا وانتظار طال أكثر من سنتين، حيث من المقرر أن يلتحقوا بالمظاهرات المكرّسة للمثليين وسط لندن اليوم السبت.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن اللاجئين وصلوا إلى لندن بعد أن سلطت هي الضوء على قضيتهم، مشيرة إلى أن مجموعة أخرى من المثليين تنتظر الالتحاق بهم عمّا قريب.

وكانت صحيفة "غارديان" قد نشرت مقالا في أبريل الماضي، وجهت من خلاله طلبا للسلطات في لندن بتوفير السكن والدعم لـ15 مثليا من سوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض اللاجئين المثليين السوريين الذين يفرون إلى تركيا آمنون نسبيا، إلا أن هناك مخاوف بشأن سلامة هذه المجموعة حصرا التي شاع صيتها، نظرا للمواقف من المثليين في البلد المذكور.

ووافقت وزارة الداخلية البريطانية على خطة لإعادة توطين الأربعة الذين استقبلتهم من المجموعة المشار إليها، كما أعفتهم من الخضوع لإجراءات اللجوء، التي تستغرق وقتا طويلا في كثير من الأحيان.

وقالت مصادر وزارة الداخلية إن التأخير في جلبهم إلى المملكة المتحدة كان سببه في بعض الأحيان عدم وجود سكن لائق بهم.