بعد انتهاء الاحتجاجات.. الملك سلمان يهاتف ملك الأردن

تلقى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اتصالا هاتفيا، من نظيره السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الاتصال "ركز على العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة".



وأكد الطرفان بحسب "بترا"، "الحرص على توطيد العلاقات الأردنية السعودية في شتى الميادين، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا العربية".

ويأتي اتصال الملك سلمان بعد يوم واحد من انتهاء الاحتجاجات الواسعة التي استمرت أسبوعا كاملا في مناطق الأردن كافة، التي استجابت لها الدولة، باستقالة الحكومة، وتراجع الحكومة الجديدة عن المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.

يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصل بالعاهل الأردني في أوج الاحتجاجات، كما اتصل أيضا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وملك البحرين، حمد بن عيسى.