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بعد انتهاء الاحتجاجات.. الملك سلمان يهاتف ملك الأردن

بعد انتهاء الاحتجاجات.. الملك سلمان يهاتف ملك الأردن
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