بعد انفصاله عن زوجته: اعلام يروج لعلاقة جنسية بين ترودو وماكرون

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي غريغوار ترودو انفصالهما بعد 18 عاما من الزواج، فيما كانت وصائل اعلامية اميركية تروج لعلاقة جنسية بين رئيس الوزراء الكندي والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون

وقال ترودو وزوجتهعلى إنستغرام إنه "بعد كثير من المحادثات الهادفة والصعبة اتخذنا قرار الانفصال"،وذكر مكتب رئيس الوزراء أنهما وقعا "اتفاق انفصال قانوني" موضحا أن الأمر ليس طلاقا وطالبا الكنديين باحترام خصوصيتهما

وقال إن جاستن (51 عاما) وصوفي (48 عاما) يريدان التركيز على "تنمية أطفالهما"،

يعتبر ترودو وزوجته الصحافية السابقة صديقان من أيام الطفولة التقيا مجددا في حفل خيري عام 2003 قبل زواجهما عام 2005 في مونتريال، حيث كانت صوفي غريغوار ترودو حاضرة إلى جانب زوجها طوال حياته السياسية، من انتخابه عام 2015 مرورا بولايتَيْه عامي 2019 و2021.

وعلا نجم صوفي التي اصبحت شخصية عامة لمشاركتها في كثير من القضايا الخيرية والاجتماعية، بما في ذلك الصحة العقلية واضطرابات الأكل والمساواة بين الجنسين.

في الاثناء سارعت تقارير اعلامية اميركية الى ابراز وتداول أخبار وصور بأن ترودو وماكرون كان لهما علاقة غرامية معًا ونشرت عدة صورا ولقاءات تشير الى وجود امر خفي في علاقة الرجلين، من دون اي تعليق رسمي من دولتيهما .

انتبهي لرجلك 🤔 pic.twitter.com/tbV42dtriq — علي بن صالح الجريان 🇸🇦 (@ALjrayan) August 4, 2023

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