الخرطوم تستعد لمليونية جديدة.. البرهان يعلق على تأجيل الاتفاق السياسي

البوابة - قال رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مقرّراً اليوم، جاء لأسباب تتعلق بإكمال النقاش حول بعض النقاط والموضوعات المتبقية.

وأكد البرهان، العمل على صد الأبواب أمام كل محاولات الردة، والتصميم على استكمال العملية السياسية بالسرعة المطلوبة.

وبين رئيس مجلس السيادة، في بيان بمناسبة السادس من أبريل، أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها.

وأصدرت قوى "الحرّية والتغيير" في السودان، بيانا يوم أمس الأربعاء، أوضحت فيه، أن عدم استكمال الجوانب الخاصّة بالإصلاح الأمني والعسكري، كانت وراء تأجيل توقيع الاتّفاق السياسي الذي كان مزمعا اجراؤه اليوم.

وقال الناطق باسم "الحرية والتغيير" ياسر سعيد عرمان، في تغريدة على "تويتر": إنه لن يتم التوقيع على الاتفاق السياسي، ولن نسمح للفلول بتدمير العملية السياسية، مشيرا إلى أنه تبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة و السيطرة، وأنه سيتم إطلاع الرأي العام على مجرياتها.

غدآ لن نوقع على الإتفاق و لن يتمكن الفلول من تدمير العملية السياسية ، إجتمعت لجنة الصياغة مدنيين و عسكريين و اُحكمت الوثيقة و حُلت قضية التشريعي و السيادي و تبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة و السيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات خلال ساعات . — Yassir Arman (@Yassir_Arman) April 5, 2023

مواكب مليونية

ودعت "الحرية والتغيير"، السودانيين للمشاركة في المواكب الشعبية، بمناسبة السادس من أبريل، في العاصمة الخرطوم والولايات، مطالبة الاجهزة الأمنية والعسكرية بحماية تلك المواكب.

وبحسب لجان المقاومة، فإن المواكب في العاصمة الخرطوم، ستتجه إلى شارع المطار، بينما سيكون هناك نقاط تجمع في "البلابل" و"محطة 7" الـ 3 عصرًا، بينما سيتم انطلاق المليونية في الـ 4 مساءً.

وكشفت لجان المقاومة التكتيكات الخاصة بها والمسارات التي سيتم اتخاذها، لافتة إلى أنه في حالة حدوث تغييرات في تلك المسارات بسبب إغلاق الكباري، فإن القيادة الميدانية للاحتجاجات ستحدد البدائل، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.