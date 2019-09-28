بعد تحذيرات "خان".. الهند تشدد قبضتها على "كشمير"

شددت‭‭ ‬‬الهند قبضتها على الجزء الخاضع لها من إقليم‭‭ ‬‬كشمير وعززت القيود على الحركة اليوم لمنع أي احتجاجات بعد تحذيرات تضمنها خطاب رئيس وزراء باكستان عمران خان في الأمم المتحدة

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حذر خان من "حمام دم" بمجرد أن ترفع الهند القيود التي فرضتها في كشمير منذ أن ألغت الشهر الماضي الحكم الذاتي الذي حظيت به المنطقة لعقود.

وبعد وقت قصير من الكلمة، خرج المئات من سكان كشمير من منازلهم ورددوا هتافات دعما لخان في وقت متأخر ليل الجمعة داعين إلى استقلال كشمير.

وقال مسؤولون وشاهدان إن سيارات فان تابعة للشرطة ومزودة بمكبرات للصوت أذاعت يوم السبت نبأ القيود على الحركة في بعض أجزاء كشمير كما انتشرت قوات إضافية لمنع خروج أي احتجاجات.

ومنعت القوات الوصول إلى مركز الأعمال الرئيسي في سريناجار باستخدام الأسلاك الشائكة.

وقال مسؤول بالشرطة "كان هذا لازما بسبب خروج احتجاجات في أنحاء مختلفة من مدينة سريناجار الليلة الماضية بعد وقت قصير من كلمة عمران خان".

وتمثل كشمير ذات الأغلبية المسلمة نقطة توتر وخلاف بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا واللتين خاضتا حربين من حروبهما الثلاث بسبب الإقليم. وتحكم كل منهما جزءا من كشمير وتطالب بالسيادة عليه بالكامل.