بعد تحذيرات من شن عمليات .. الإحتلال يغلق مناطق في الخليل ونابلس وقلقيلية

فرضت قوات الإحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، إغلاقات شملت طرقا في مناطق الخليل ونابلس وقلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة، بعد ورود تحذيرات بمحاولات لشن عمليات من قبل مسلحين فلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن جيش الإحتلال، أن الإغلاقات، تهدف للحد من حرية حركة المسلحين، ومنعهم من الوصول للأماكن التي يريدون استهدافها.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الإحتلال، أغلقت مداخل قريتي جنبا والمركز وتجمعات بدوية في منطقة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وعزلتها عن محيطها، كما قامت بإغلاق مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، ومدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية.

ومنعت قوات الإحتلال المواطنين من قريتي جنبا والمركز، من الدخول والخروج إليهما، إلا عبر بوابات حديدية نصبتها في المنطقة، بعد إغلاق مداخل القريتين بالسواتر الترابية.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا، نضال يونس: "لقد هددت سلطات الاحتلال، قبل أيام، الأهالي، بالاستيلاء على مركباتهم وصولا لمصادرتها، مع فرض غرامات مالية على ماليكها، في حال تم ضبطها تتحرك في المنطقة".

ويتعرض أهالي "مسافر يطا" لمضايقات مستمرة من قبل قوات الإحتلال، واعتداءات من المستوطنين، للسيطرة على أراضيهم التي تقع جنوب جبل الخليل، وكذلك هدم منازلهم والاعتداء على الرعاة في المنطقة، وحرق المحاصيل الزراعية للفلسطينيين، بالإضافة إلى منعهم من الوصول لأراضيهم بسبب التدريبات العسكرية.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، قرية دير نظام شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، واعتقلت 4 أشخاص بينهم أمين سر حركة "فتح".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منازل المعتقلين الأربعة وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، والمعتقلون هم: أمين سر "فتح" قصي ذياب التميمي، وشقيقه لؤي، إضافة إلى الشقيقين يزن ومازن فضل التميمي.