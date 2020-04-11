  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. بعد تخفيف قيود كورونا.. روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة

بعد تخفيف قيود كورونا.. روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة

منشور 11 نيسان / أبريل 2020 - 09:32
 الرئيس الإيراني حسن روحاني
 الرئيس الإيراني حسن روحاني

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني حث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية “منخفضة المخاطر” في معظم أنحاء البلاد اليوم السبت.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل/نيسان. وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: “تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية… يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى”. (

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...