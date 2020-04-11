بعد تخفيف قيود كورونا.. روحاني يحث الإيرانيين على احترام بروتوكولات الصحة

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني حث الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية “منخفضة المخاطر” في معظم أنحاء البلاد اليوم السبت.

ومن المقرر استئناف العمل فيما يسمى بالشركات منخفضة المخاطر في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم باستثناء العاصمة طهران من 18 أبريل/نيسان. وإيران هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: “تخفيف القيود لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية… يجب أن يحترم الناس بجدية التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية الأخرى”. (