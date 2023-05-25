بعد تدخل السيسي.. والد المصارع المصري الهارب يخرج عن صمته

بعدما تدخّل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإعادة لاعب المصارعة المصري الهارب من بعثة منتخب بلاده في تونس، أحمد فؤاد، والذي أثارت قصته تفاعلاً واسعاً خلال اليومين الماضيين، خرجت عائلته عن صمتها مجدداً.

وأعرب فؤاد بغدودة والد اللاعب أحمد بغدودة، الذي يلعب مع منتخب مصر في المصارعة الرومانية، عن سعادته الكبيرة، بعد توجيهات الرئيس السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لدعم نجله.

وقال والد اللاعب بغدودة: "إحنا اتولدنا في البلد وسنعيش فيه وسنموت فيه".

وكشف فؤاد بغدودة، خلال مداخلة إعلامية، النقاب عن الحالة صعبة عاشها، في الأيام الماضية، قائلاً: "أنا تحملت الكثير خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن التواصل بينه وبين نجله انقطع بعدما سافر إلى فرنسا.

وناشد والد اللاعب بغدودة، نجله العودة إلى مصر، وقال: "بوجه رسالة لأحمد وبقوله يا ابني دي بلدنا اللي عايشين وهنموت فيه".

تدخل السيسي وساويرس

وتدخل الرئيس المصري أمس لإعادة اللاعب أحمد بغدودة، وفي هذا السياق، وجه الأكاديمية الوطنية للتدريب دعوة لبغدودة لتلقي منحة للتدريب والتأهيل، وذلك برعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة. حيث تأتي هذه الدعوة بهدف دعمه وتطوير مهاراته الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لتطوره الشخصي والرياضي.

كما ناشد رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس اللاعب المفقود أن يعود، وتعهد في تغريدة له على موقع تويتر، بمساعدته في تصحيح أي مشاكل أو ضغوط قد دفعته للهروب. وجاء في تغريدته "ولاد بلدك عايزينك.. ارجع وهصلح كل اللي ضايقك".

هروب إلى فرنسا

وكانت بعثة منتخب مصر للمصارعة الموجودة في تونس قد فوجئت باختفاء لاعب المنتخب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً من مقر إقامة البعثة، وذلك بعد تتويجه بفضية في بطولة إفريقيا للمصارعة.

واكتشفت البعثة غياب اللاعب واختفاءه وإغلاق هاتفه بعدما حاولت التواصل معه. ووفق أعضاء البعثة، فإن اللاعب تأكد هروبه وسفره إلى فرنسا.

مصلحة الضرائب المصرية

وفي بيان سابق لمصلحة الضرائب المصرية، تم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة، بعدما تم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من مستحقات اللاعب بعنوان "قيمة الضرائب"، مما أدى إلى استياء اللاعب وهروبه.

أكدت مصلحة الضرائب أن اللاعب يتلقى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريًا من اتحاد المصارعة وفقًا لقرار مجلس إدارة الاتحاد. وأشارت إلى أن المستحق للعب لمدة ستة أشهر هو مبلغ 18 ألف جنيه، وتم خصم 10% بوصفه "ضريبة كسب العمل"، بالإضافة إلى 3% كـ"رسم تنمية" وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.

ظروف مادية صعبة

وكان فؤاد بغدودة، قد أفاد في وقت سابق، بأن ابنه تفاجأ بخصم مبلغ 13 ألف جنيه من رسوم انتقاله عند انضمامه إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك وفقًا للوائح الداخلية للاتحاد.

وأوضح والد اللاعب أنه يعمل كسائق توكتوك، وأن ابنه يضطر، نظرًا للظروف المادية الصعبة التي يعيشها، إلى استعارة الأحذية من أصدقائه. وأكد أنه ليس لديه أقارب في فرنسا يمكن لابنه أن يلجأ إليهم