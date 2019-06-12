بعد تردد لاسابيع.. الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

بعد أسابيع من التردد قررت الامم المتحدة ايفاد نائب منسقها لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور مؤتمر البحرين الذي يمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية الجديدة والمعروفة اعلاميا باسم "صفقة القرن".

وسيزور ماكغولدريك، الذي يشغل كذلك منصب منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة للأراضي الفلسطينية، البحرين لحضور المؤتمر الذي ينعقد في 25 و26 حزيران/يونيو، وفق الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق.

وصاغ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، خطة السلام المنتظرة التي رفضها الفلسطينيون الذين يتوقعون أن تكون المقترحات الواردة فيها منحازة بشكل كبير لصالح إسرائيل.

وتهدف الخطة لتوفير فرص اقتصادية ممكنة للفلسطينيين، لكن كوشنر لمح إلى أنها لن تؤيد الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية.

وتشدد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستقاطع مؤتمر البحرين بعدما قطعت علاقاتها مع الإدارة الأميركية على خلفية اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفادت الأمم المتحدة أواخر أيار/مايو أنها لا تعتزم إرسال مندوب إلى مؤتمر البحرين.

