بعد تسلمه من قبرص.. إحالة خاطف طائرة مصرية الى المحاكمة

نبيل صادق المتهم بخطف طائرة عام 2016 وتحويل مسارها الى قبرص

أحال النائب العام المصري نبيل صادق الاربعاء، مصريا متهما بخطف طائرة عام 2016 وتحويل مسارها الى قبرص، الى محكمة الجنايات بعد أن سلمته قبرص للسلطات المصرية في آب/اغسطس الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ووجه النائب العام المصري الى سيف الدين مصطفى اتهامات بـ “الاستيلاء بالتهديد والترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي وتعطيل سيرها عمدا وخطف واحتجاز وحبس أفراد طاقمها تحقيقا لغرض ارهابي فضلا عن الترويج لأفكار جماعة الإخوان الارهابية الداعية لاستخدام العنف”، وفق البيان.

وتصل عقوبة هذه الاتهامات الى السجن المؤبد (25 عاما) وفقا لقانون مكافحة الارهاب الذي صدر في العام 2015.

وفي آذار/مارس 2016 قام المصري سيف الدين محمد مصطفى (61 عاما) بخطف طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” الى مطار لارنكا بقبرص بعدما هدد الطاقم بحزام ناسف مزيف، الا انه سلّم نفسه للسلطات القبرصية وافرج عن الركاب الذين لم يصابوا بأذى.

واعلنت السلطات القبرصية يومها ان خطف طائرة الايرباص ايه-320 التي كانت تقوم برحلة بين الاسكندرية والقاهرة والذي استمر نحو ثماني ساعات، لا علاقة له “بالارهاب”.

وفي آب/أغسطس الماضي، سلمت السلطات القبرصية المتهم الى مصر.

وأحيل فور وصوله الى القاهرة الى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وكان مصطفى حاول منع تسليمه لمصر بحجة أنه لن يواجه محاكمة عادلة في بلاده.

إلا أن القضاء القبرصي رفض طعنا قدمه العام الماضي، كما رفض طلبه الحصول على صفة لاجىء معتبرا انه “ارتكب جرائم خطرة”.

وخلال جلسات محاكمته في قبرص، قال مصطفى إنه أراد الديموقراطية للمصريين الذين يتعرضون “للخطف والاختفاء والحبس غير القانوني والاعدامات بدون محاكمات امام القضاء”.

وأكد أنه أراد من خطف الطائرة ان يطلب اللجوء الى ايطاليا ليخبر العالم عن “حكومة مصر القمعية”.

وأعلنت وزارة العدل القبرصية أن المتهم تم تسليمه الى مصر بعد أن أبدى رغبته “في العودة الى وطنه” وتنازل عن طعن تقدم به امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وأكدت أن “السلطات المصرية أعطت ضمانات بأن مصطفى سيواجه الاجراءات القانونية بما يتوافق مع المعايير الدولية”.