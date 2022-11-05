بعد تصريحات بايدن بتحرير إيران.. طهران تتلقى ردا أمريكيا

قالت طهران، إن واشنطن، أبلغتها عبر القنوات الدبلوماسية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تحدث فيها عن "تحرير إيران"، لا تمثل الموقف الأمريكي تجاه إيران.

وبينت وزارة الخارجية الإيرانية، أن السلطات الأمريكية صححت موقف بايدن، وأكدت انها لا تمثل الموقف الرسمي للولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "لقد حاولت الولايات المتحدة، خلال الأربعين يوما الماضية، تنفيذ خططها البديلة، بتغيير النظام في إيران، هذا المخطط الذي كان ينوي البيت الأبيض تنفيذه على مدار السنوات ال 43 الماضية".

واضاف عبد اللهيان: "إن الشعب الغيراني بصموده ويقظته أجهض الخطط الأمريكية".

وأكد عبد اللهيان، أن الرد الإيراني على بايدن، جاء من خلال تصريحات رئيس البلاد، وقال: "لقد أبلغونا عبر قنوات دبلوماسية أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الأمريكي".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تعهد، خلال حملته الإنتخابية في كاليفورنيا، يوم الخميس الماضي، ب"تحرير إيران"، منوها إلى أن المحتجين في إيران، سينجحون في تحرير أنفسهم.

وقال بايدن، أمام تجمع للناخبين : "لا تقلقوا، سنحرر إيران. سيحررون أنفسهم قريبا".