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بعد تعرضها للقصف.. بطولة "عامل" تجنب محطة غاز سورية خطر كبير

منشور 05 شباط / فبراير 2020 - 12:33
معمل غاز إيبلا يمد محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا
معمل غاز إيبلا يمد محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا

كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري علي غانم عن دور "بطولي" قام به عامل في محطة غاز الريان أثناء تعرضها لهجوم أمس، ساهم في إنقاذ المحطة.

وتفقد الوزير السوري اليوم الأربعاء المحطة، التي تم استهدفها الثلاثاء بقذائف هاون، مع منشأتين آخريين هما معمل غاز في جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي.

وأشاد الوزير بـ"بطولة" وائل تقلا، العامل الفني في محطة الريان، وقال إن تقلا تحرك أثناء سقوط القذائف وفصل الغاز عن المحطة بواسطة الصمام مجنبا المحطة مخاطر كبيرة .

وأكد غانم عودة محطة غاز الريان للعمل بشكل كامل بعد أقل من 24 ساعة من استهدافها، مشيرا إلى أنه تم إنجاز كافة أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل.

ويمد معمل غاز إيبلا محطات الطاقة المحلية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ويستخدم المعملان لتوفير الوقود محليا





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