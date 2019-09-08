بعد تعرض مستودع مطار معيتيقة للقصف.. إجلاء موظفي شركة نفط ليبية

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للنفط، بإجلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة في طرابلس، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف، السبت.

وأكدت شركة البريقة، في بيان صحافي، الأحد، سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد، فيما أبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين إمدادات طائرات الإسعاف الطائر، مشيرة إلى أنه تم كذلك إجلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم.

وأدانت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني القصف الأخير الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، داعية كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

وتدور منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي معارك بالنواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفترالمدعوم من البرلمان في شرق طبرق.