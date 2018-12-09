بعد تغيبه عن مراسم الاستقبال.. ابن سلمان يظهر في افتتاح القمة الخليجية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ظهر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ39 المنعقدة في الرياض، بعد أن تغيب عن مراسم استقبال الوفود المشاركة فيها.

ورصدت عدسات الكاميرا الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يستقبل الوفود المشاركة في القمة دون أن يكون إلى جانبه ولي عهده، ما أثار الكثير من التساؤلات خاصة وأن ولي العهد لم يظهر إعلاميا منذ 6 أيام.

إلا أن ولي العهد السعودي ظهر لاحقا وهو جالس إلى جانب الملك سلمان خلال الجلسة الافتتاحية للقمة.

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول للأمير منذ عودته من الجزائر التي زارها لمدة يومين، في إطار جولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، والأرجنتين التي حضر فيها قمة العشرين.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام سعودية إن ولي العهد سيدشن الاثنين المقبل "مدينة الملك سلمان للطاقة" (سبارك) في مدينة الظهران، بما يوفر 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على المدى البعيد.