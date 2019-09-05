بعد تلقيها “تهديدات”.. جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا مؤقتا

أعلنت وزارة خارجية جنوب إفريقيا الخميس أن بريتوريا “أغلقت مؤقتا” بعثتيها الدبلوماسيتين في نيجيريا بعد تلقيها “تهديدات” بعمليات انتقامية ردا على أعمال العنف التي استهدفت أجانب في الأيام الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بريتوريا لونغا نغيغيليلي لوكالة فرانس برس “تلقينا معلومات وتهديدات من نيجيريين وقررنا أن نغلق مؤقتا” سفارة جنوب إفريقيا في أبوجا والقنصلية في لاغوس.

وشهدت جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا ثلاثة أيام من أعمال شغب ضد أجانب خلفت خمسة قتلى قبل عودة الهدوء إليها الأربعاء.

وأثارت أعمال العنف هذه غضبا وقلقا في القارة الإفريقية.