بعد تهديدات نصر الله.. "اسرائيل" تتأهب وتستعد لأسوأ السيناريوهات

ذكر موقع عبري، بأن "اسرائيل" تستعد لأسوأ السيناريوهات المحتملة، بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بقصف منصة كاريش.

وقال موقع "والا"، أرسلت إسرائيل بالفعل رسائل تأهب عملياتي واستعداد لأي سيناريو.

كما طالب وزير اسرائيلي سابق، بضرورة أخذ تهديدات نصر الله على محمل الجد، مطالبا بأهمية الاستعداد لأي هجمات محتملة من قبل حزب الله.

وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع يوآف غلانت، وزير البناء والإسكان الإسرائيلي السابق عضو الكنيست الحالي، شدد من خلالها على ضرورة أخذ تهديدات حسن نصر الله بشأن حقل "كاريش" الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بجدية.

وطالب عضو الكنيست الحالي عن حزب "الليكود" المعارض، بضرورة الاستعداد لأي هجمات محتملة من حزب الله اللبناني على حقل كاريش.

تهديدات بقصف كاريش

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن أعين الحزب وصواريخه موجهة على حقل كاريش للغاز المتنازع عليه مع "تل أبيب".

وفي كلمة تلفزيونية له، قال نصر الله إنه "لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة".

وقال "نراقب مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية"، مضيفا "بالنسبة لنا الخط الأحمر هو بدء استخراج النفط والغاز من حقل كاريش".

وتابع في كلمته "هدفنا أن يتمكن لبنان من استخراج النفط والغاز، وهذا الملف لا يتصل بأي ملف آخر".

مفاوضات الحدود البحرية

وتقول إسرائيل إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما يؤكد لبنان أن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع تل أبيب.

وتوسطت واشنطن في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران الماضي، مع استقدام شركة "إنرجيان" المشغلة للحقل سفينة لاستخراج الغاز منه.

واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على حدودهما البحرية عام 2020، ثم توقفت لاحقا بسبب خلافات جوهرية قبل أن تستأنف مجددا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تصاعد التوتر بينهما عندما وصلت إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها سفن تابعة لشركة إنرجيان، مخصصة لاستخراج الغاز، استؤجرت لحساب إسرائيل.

وفي الثاني من يوليو/تموز الماضي، قالت إسرائيل إنها اعترضت 3 مسيّرات تابعة لحزب الله كانت متجهة إلى منطقة حقول الغاز في البحر المتوسط.